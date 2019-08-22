Президент Украины предложил обменять полуостров на политическое признание, сообщает DEITA.RU.

Владимир Зеленский написал на своей страничке в Facebook о том, что у России есть все шансы вернуться в "Большую Восьмёрку" в случае, если она вернётся Украине Крым и поспособствует урегулированию конфликта на Донбассе.

Кроме этого, в своих размышлениях украинский лидер решил пойти дальше и написал, что России также следует освободить всех соотечественников из тюрем и вернуть их Украине.

По словам Зеленского, именно такие действия заставят мировое сообщество вновь признать Россию страной, которую можно вернуть за стол переговоров в формате G8.

Дмитрий Шевченко