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Зеленский сказал, когда покинет президентский пост
Признание глава Украины сделал в Израиле, сообщает DEITA.RU.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором ему пришлось бы сложить с себя полномочия главы государства. Такое признание он сделал журналисту израильской газеты The Times of Israel.
Как отметил сам Зеленский, согласно Конституции, президент Украины обязан уйти в отставку, если ему предъявляют обвинения в «подлинной коррупции». Сам Зеленский объясняет это так – то, что действительно произошло.
Такую речь он сказал, комментируя проблемы премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвинили в мошенничестве и коррупции.
Елена Миронова