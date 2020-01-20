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6 Декабрь 2019, 18:15

Зеленский сказал, когда покинет президентский пост

Зеленский

Признание глава Украины сделал в Израиле, сообщает DEITA.RU.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором ему пришлось бы сложить с себя полномочия главы государства. Такое признание он сделал журналисту израильской газеты The Times of Israel.

Как отметил сам Зеленский, согласно Конституции, президент Украины обязан уйти в отставку, если ему предъявляют обвинения в «подлинной коррупции». Сам Зеленский объясняет это так – то, что действительно произошло.

Такую речь он сказал, комментируя проблемы премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвинили в мошенничестве и коррупции.

Елена Миронова

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