Зеленский сменил стратегию по Донбассу

Депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» на Украине Марина Бардина сообщила о том, что Владимир Зеленский постепенно меняет свою стратегию по решению конфликта на Донбассе и отказывается идти по пути предшественника Петра Порошенко, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «РИА Новости», ранее Зеленский занялся обновлением контактной группы в Минске по вопросу регулирования ситуации на Донбассе. В МИД самопровозглашенной ДНР после заседания контактной группы в четверг заявили о том, что замена представителей от Киева не принесла результатов в мирном решении конфликта.

Бардина отметила, что этот процесс будет идти постепенно, так как изначальный курс, взятый предшественником Зеленского Петром Порошенко, не принес своих плодов.

- Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства, - пояснила Бардина.

Отметим, что даже после соглашений о перемирии между сторонами конфликта на проблемной локации до сих пор ведутся перестрелки.