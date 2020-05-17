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Зеленский сменил стратегию по Донбассу
Об этом рассказали представители Рады
Депутат пропрезидентской фракции «Слуга народа» на Украине Марина Бардина сообщила о том, что Владимир Зеленский постепенно меняет свою стратегию по решению конфликта на Донбассе и отказывается идти по пути предшественника Петра Порошенко, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «РИА Новости», ранее Зеленский занялся обновлением контактной группы в Минске по вопросу регулирования ситуации на Донбассе. В МИД самопровозглашенной ДНР после заседания контактной группы в четверг заявили о том, что замена представителей от Киева не принесла результатов в мирном решении конфликта.
Бардина отметила, что этот процесс будет идти постепенно, так как изначальный курс, взятый предшественником Зеленского Петром Порошенко, не принес своих плодов.
- Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства, - пояснила Бардина.Отметим, что даже после соглашений о перемирии между сторонами конфликта на проблемной локации до сих пор ведутся перестрелки.