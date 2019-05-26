Президент Украины Владимир Зеленский предложил России выполнить вердикт Международного трибунала ООН и освободить украинских моряков, сообщает DEITA.RU.

Как считает избранный глава Украины, только это решение может разблокировать переговоры между Киевом и Москвой.

«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский на своей странице в Facebook. Как считает украинский президент, если Москва выполнит условия трибунала, это может стать «сигналом» со стороны российского руководства о готовности прекратить конфликт с Украиной.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский завил, что Россия – агрессор. При этом Киев не станет превращать донбасский вопрос в торговлю людьми и территориями.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал проведение референдума внутренним делом Украины и напомнил, что Москва ожидает от Зеленского конкретных действий в Донбассе.

Дмитрий Санников

