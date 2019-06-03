Власти Луганской народной республики заявили об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, в последнее время зафиксировано увеличение количества обстрелов со стороны вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры Луганской народной республики.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева призвала украинскую сторону прекратить обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры республики, а также напомнила новому президенту Украины, что действия Киева нарушают международное гуманитарное право.

«С учетом того, что господин Зеленский неоднократно в своих заявлениях делал акценты на гуманитарную составляющую, хотелось бы сегодня обратить его внимание на эту гуманитарную составляющую: разрушение жилых домов, ранены гражданские лица», - отметила Ольга Кобцева.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в первый раз посетил позиции ВСУ в Луганской области. Он побывал на передовой, на посту наблюдения и блиндажах. Донецкий политолог Владимир Корнилов заявил, что визит Зеленского в Донбасс является пиар-акцией. Президент обещал закончить войну в Донбассе, но не отдавал никаких конкретных распоряжений до этого дня.

Дмитрий Санников