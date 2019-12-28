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Зеленский теряет доверие людей
С первой на пятую позицию рейтинга доверия граждан к власти сместился президент Украины Владимир Зеленский, сообщает DEITA.RU.
Данные исследования опубликовал ТАСС. Согласно приведенным цифрам, еще в сентябре главе государства доверяло 65,9% украинцев. Сейчас их только 31,7%.
В декабрьском рейтинге доверия лидерство отдано Вооруженным силам и службе ЧС. Кроме того, граждане готовы доверять церкви и волонтерам.
С подозрением украинцы относятся к судам и политическим партиям.
Отметим, что рейтинг Зеленского среди граждан Украины значительно вырос после парижского саммита 9 декабря. Тогда рейтинги главы государства сделали резкий скачок, а число людей, недовольных проводимой политикой, заметно сократилось.
Александра Маслова