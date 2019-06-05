Украинский президент высказался о ситуации на Донбассе, сообщает DEITA.RU.

На своей страничке в социальной сети Facebook Владимир Зеленский назвал виновной в обострении военных действий на границах ДНР и ЛНР Россию.

По его словам, из-за обстрелов позиций украинской армии в этом районе только за последние сутки погибло три человека. Вместе с этим Зеленский обратил внимание, что такое положение вещей не улучшает подготовку к возможным переговорам между странами.

Ранее новый президент Украины уже заявлял, что готов к общению с российской стороной, а также к соблюдению Минских соглашений.

Практически одновременно с этим заявлением, Зеленский также надеется на встречу с лидером США Дональдом Трампом. По предварительной информации переговоры президентом могут состояться уже в конце июня текущего года.

Дмитрий Шевченко