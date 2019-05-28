Президент впервые посетил боевые рубежи в новом качестве, сообщает DEITA.RU.

Владимир Зеленский побывал у украинских военных, несущих службу в непосредственной близости от позиций вооружённых сил самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Новый президент справился о бытовых условиях вояк, качестве их питания и жилья. Кроме этого Зеленский узнал о состоянии дел с обеспечением техникой и укомплектованностью подразделений.

После проверки украинский лидер отметил необходимость улучшения условий военнослужащих, приобретения нового обмундирования и усиления силовых позиций. Он также заслушал доклады о сложившейся обстановке от генералов.

Во время своей инаугурации Зеленский пообещал урегулировать конфликт на Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными.