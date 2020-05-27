Зеленский вооружается на миллиарды

Украинское военное ведомство намеревается резко усилить авиационную группировку, сообщает ИА DEITA.RU.



Зеленский утвердил программу закупки новых самолетов до 2035 года. Как сообщается, первый этап начнется уже в этом году. За два года Украина приобретет от 6 до 12 новых истребителей. В качестве основного кандидата рассматривается американский F-16 Block 70/72.

Следующий этап станет переходным и продлится до 2030 года. В этот период Украина планирует наладить закупку и за счет новых боевых машин избавится от устаревшей авиации. К этому же времени Украина планирует создать целую армию боевых беспилотников, которые вытесняют некоторые роды войск. К 2030 году также начнется переоснащение транспортной и специальной авиации. 2035 год должен ознаменовать собой окончание перевооружения соседа.

Согласно плану, к 2035 году ВВС Украины должны иметь: не менее 4 бригад тактической авиации, вооружённых современным унифицированным многоцелевым истребителем поколения 4++; не менее 4 бригад (полков) ударных и разведывательных беспилотников; бригаду транспортной и специальной авиации; учебную авиационную бригаду.

Также озвучена сумма, которую Владимир Зеленский готов направить на вооружение. Общие расходы составят порядка 200 миллиардов гривен, что эквивалентно 7,5 миллионам долларов. Примечательно, что часть денег Киев планирует получить от НАТО.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в интервью изданию «Деловая столица» констатировал, что авиация является слабейшим звеном украинской армии. Техника устарела, полного цикла собственного производства в стране нет. Долгое время украинские власти не могли определиться с тем, какие боевые машины покупать.

Однако сейчас очевидно, что вектор вооружения также будет направлен на Запад. Кроме американских истребителей, Украина рассматривает и шведские аналоги. Более того, эксперт сообщает, что Зеленский решил не экономить и планирует купить самую современную модификацию F-16.

Как пишет Military Watch, в области боевой авиации Украина отстает от России на десятилетия. В этой ситуации, чтобы иметь возможность, например, спровоцировать напряжение в районе боевых действий, Зеленскому крайне нужен боеспособный воздушный флот.