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Указ уже опубликован на официальном сайте главы Украины, сообщает DEITA.RU.
Пресс-секретарю президента Украины Владимира Зеленского 32 года. Юлия Мендель родом из Херсона, образование получила в столице – Киеве.
Юлия начала свой путь с работы на украинских телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер», затем писала материалы для украинского Forbes и американского Politico. В настоящее время - уже несколько лет - Юлия Мендель сотрудничает с культовой американской газетой The New York Times.
Инна Эстрина
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