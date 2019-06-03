Указ уже опубликован на официальном сайте главы Украины, сообщает DEITA.RU.



Пресс-секретарю президента Украины Владимира Зеленского 32 года. Юлия Мендель родом из Херсона, образование получила в столице – Киеве.

Юлия начала свой путь с работы на украинских телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер», затем писала материалы для украинского Forbes и американского Politico. В настоящее время - уже несколько лет - Юлия Мендель сотрудничает с культовой американской газетой The New York Times.

Инна Эстрина