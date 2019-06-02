Американский лидер Дональд Трамп пригласил в Вашингтон своего украинского коллегу Владимира Зеленского, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе бывшего шоумена.

На данный момент Зеленский уже успел поблагодарить Трампа. Он отметил, что законопроект, который предлагает усилить поддержку Киева, презентованный в Палате представителей Конгресса США, не что иное, как важное подтверждение того, что у стран будут длительные стратегические отношения партнеров.

Ранее прошла информация о том, что в палате представителей США допустили импичмент главы государства Дональда Трампа. Однако сам американский лидер планирует баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.

Екатерина Брязгунова