Зеленского назвали «врагом» Украины

Новогоднее обращение к украинцам со стороны президента Владимира Зеленского так сильно разозлило одного из журналистов страны, что последний во всеуслышание назвал главу Украины «врагом государства», сообщает DEITA.RU.

Но это не единственный «лестный» эпитет, который была удостоена «честная» речь президента об необходимости объединить страну в новом 2020 году. Также журналист Дроздов назвал Зеленского «концентрированной отрыжкой советской эпохи» и «убожеством, которое возглавляет страну». Свои слова представитель украинских СМИ обосновал тем, что президент самостоятельно справляется с задачей настроить против себя «весь украинский народ» своими «толерантными» высказываниями.

Отмечается, что в новогоднюю ночь безмолвный бойкот главе страны объявили сразу два телеканала страны. В их эфире в преддверии боя курантов с новогодним обращением к зрителям обратился не господин Зеленский, а экс-президент Украины Петр Порошенко.

О комментариях самого Зеленского по поводу вышеописанных инцидентов ничего не известно.

Екатерина Цой