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Зеленского не отпускает "крымский" вопрос
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Президент Украины не хочет мириться с текущим статусом полуострова, сообщает DEITA.RU.
Владимир Зеленский в очередной раз поднял тему возвращения Крыма в состав Украины в публичном поле. Выступая на форуме под креативным названием "YES", руководитель страны заявил, что намерен и дальше бороться за полустров и готов применить для этого "не только слова".
Что именно имел ввиду украинский политик можно только догадываться, ведь никаких подробностей относительно методов он не назвал.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что его немногие разговоры с Зеленским вызвали у него острожный оптимизм относительно мирного разрешения ситуации на Донбассе.
Дмитрий Шевченко