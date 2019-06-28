Народный депутат Украины Олег Ляшко уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский совершил государственную измену, сговорившись с русскими, сообщает DEITA.RU. По этому поводу несостоявшийся президент Украины Олег Ляшко высказался на своей странице в Facebook.

По словам народного избранника, заговор между Киевом и Москвой состоялась с 25 мая по 8 июня. Российские власти и Зеленский якобы договорились о том, что украинских моряков будут судить на родине за нарушение российской границы. То есть, по мнению Ляшко, данный факт подтверждаем признание Крыма российской территорией.

«Согласиться на такое — это есть государственная измена (то есть преступление)», — пишет Ляшко.

Также он отметил, что заговор удалось сорвать только из-за неожиданно начавшейся борьбы делегации Украины с ним во главе в ПАСЕ, куда на данный момент свои требования отправила и Россия.

Ранее прошла информация о том, что возвращение России в ПАСЕ является фактическим признанием Крыма российской территорией.

Екатерина Брязгунова