Президент Украины два раза подряд неудачно выступил перед публикой, сообщает DEITA.RU.



Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Канаду. Там он выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Однако его речь оказалась неудачной: зал поднял его на смех.

Как пишет РБК, Зеленский начал говорить на английском языке. Он сказал, что продолжит речь на том языке, «который хорошо понимают в этой стране и является официальным — это украинский». Зал разразился смехом.

Второе выступление, в рамках конференции по Украине, Зеленский также начал с английского. Он сказал «привет» по-английски, и зал снова засмеялся. Это смутило президента.

Ранее сообщалось о том, что Канада отказалась пускать на свою территорию жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

Елена Миронова