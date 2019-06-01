Зеленского призвали вернуть Юрия Кота на родину прямым рейсом из Москвы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, президент Украины Владимир Зеленский пожелал пересмотреть «нормандский формат» и подключить к урегулированию гражданской войны на Украине США и Великобританию. Это прокомментировал лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, назвав «танцами на граблях». Он попросился на родину, пообещал помогать принимать правильные решения.

Кот заявил, что привлечение США и Великобритании к «нормандскому формату» - попытка Киева оправдать собственную неспособность закончить войну.

Украинец убежден: пожелай власти Киева действительно остановить войну в Донбассе, они бы пересмотрели свое собственное поведение. Но сейчас Киев стал инструментом для борьбы с Россией в руках так называемого коллективного Запада.

Юрий Кот напомнил, что Саакашвили вернули гражданство через пять дней после его просьбы об этом. А народ Украины пять лет просит мира – и его не слышат. «Но если Зеленский действительно так быстро реагирует, то я позволю и себе обратиться к нему», — сказал Кот.

Ведущий ток-шоу, в эфире которого происходил разговор, Евгений Попов, добавил: было бы прекрасно, если бы Кот вернулся на родину прямым рейсом из Москвы в Киев.

«Открывай рейсы. Не мешай людям общаться между собой – тогда мы в тебя поверим. А пока, если честно, тухляк», — заключил Юрий Кот.

Тем временем на политической арене разворачивается множество других событий. Так, ответить на санкции США решил Китай. Соответствующие меры уже приняты. Что именно станет ответом Америке, можно прочитать по ссылке ниже.

Анастасия Туркова