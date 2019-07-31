Президенту Украины может грозить опасность, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ZIK.

Решение Владимира Зеленского об отмене военного парада на День Независимости Украины может обернуться для него серьёзными проблемами, сопряжёнными с риском для жизни.

Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков. По его словам, предыдущий глава государства Пётр Порошенко перед своим уходом дал широкий круг полномочий многим людям из военной сферы, которые потенциально могут вмешаться в политические события в стране.

Быстряков отметил, что на этих людях числится очень много преступлений и они могут пойти на всё, чтобы осуществить любую выгодную им провокацию.

Сам Порошенко уже назвал идею Зеленского об отмене парада недальновидной.

Дмитрий Шевченко