Приглашение поступило от руководства полуострова, сообщает DEITA.RU.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил на своей страничке в Facebook о том, что готов принять в качестве гостя президента Украины.

Аксёнов напомнил Зеленскому, что у него есть своя квартира в Ялте. Поэтому, по словам приглашающего, ему будет достаточно просто и удобно приехать в Крым и посмотреть, как там всё устроено.

Глава Крыма также призвал всех украинских чиновников принять выбор жителей Крыма и признать, что полуостров — часть России.

Аксёнов уточнил, что решение об официальном приглашении Зеленского в Крым будет принимать Министерство иностранных дел России.

Дмитрий Шевченко