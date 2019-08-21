На Украине считают, что лидеру не достаёт смелости, сообщает DEITA.RU.

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич заявил в эфире телеканала NewsOne о том, что Владимиру Зеленскому стоит быть более решительным в вопросах переговоров с Владимиром Путиным.

Как считает парламентарий, урегулирование обстановки на Донбассе должно начаться с отдельных переговоров с представителями провозглашённых республик и российским президентом.

В противном случае, по его словам, встреча мировых лидеров в формате "нормандской четвёрки" будет мало эффективной. Именно до неё депутат посоветовал Зеленскому проявить активность и достигнуть нужных договорённостей с Путиным.

Ранее президент России сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что телефонные разговоры с Зеленским внушили ему осторожный оптимизм.

Дмитрий Шевченко