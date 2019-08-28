Бывшая украинская чиновница возмутилась теми словами, которые сказал Зеленский, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



В честь Дня независимости Украины новый президент страны Владимир Зеленский коснулся в своей речи Крыма и Донбасса. Он заявил, что Украина – это мать, у которой отняли ее детей.

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш была возмущена такими словами. Она напомнила, что украинская армия регулярно обстреливает «своих детей» - наносит удары по мирным жителям Донбасса.

Также чиновница напомнила, что Украина перекрыла воду и электричество «своим детям» - «матери так не поступают», – заявила чиновница.

Елена Миронова