Зеленского уличили в подтасовке фактов о войне

Президент Украины Владимир Зеленский во время свей речи в честь годовщины освобождения Освенцима уличен в недостоверности излагаемых фактов, сообщает DEITA.RU.



Он уделил большое внимание украинцам, принимавшим участие в освобождении, и упомянул два соединения - 100-я Львовская стрелковая дивизия и 322 Житомирская стрелковая дивизия. Однако свои названия эти армейские подразделения приобрели не по месту прописки, а по иным причинам.

Так, Львовская дивизия была сформирована 18 марта 1942 года в Вологде, и основной личный состав - солдаты из Архангельской, Вологодской области и республики Коми.

Свое название она получила 27 июля 1944 во время освобождения Львова вместе с другими соединениями украинского фронта.

322 дивизия формировалась в августе - сентябре 1941 года в Московском военном округе, в Горьковской области. Дивизия комплектовалась, в основном, призывниками и мобилизованными военнообязанными запаса из военкоматов города Горького (ныне Нижний Новгород) и Горьковской области.

Таким образом, этнического прямого отношения к Украине эти соединения не имеют.

Интернет-сообщество призывает украинского лидера уволить своего спичрайтера, либо устроить ему серьезный разнос.

Напомним, в Польше приходят памятные мероприятия, посвященные 75 годовщине освобождения Освенцима Красной армией. Вход на эту «фабрику смерти» украшала надпись - «Работа делает свободным».

В его стенах были уничтожены более 1,4 млн человек, большинство из них были евреями. Узники трудились на тяжелейших производствах, а затем от них избавлялись в газовых камерах.

Примечательно, что на эти мероприятия не получил приглашения президент России Владимир Путин. За несколько дней до церемонии в Освенциме он участвовал во Всемирном форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Как сообщается, причиной отсутствия Путина на церемонии может быть новое обострение отношений Польши и России, один из факторов которого - государственная политика Польши, которая практически приравнивает Красную армию к войскам Гитлера.

Василий Кучин