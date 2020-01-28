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Зеленского уличили в подтасовке фактов о войне
Президент Украины Владимир
Зеленский во время свей речи в честь годовщины освобождения Освенцима уличен в
недостоверности излагаемых фактов, сообщает DEITA.RU.
Он уделил большое внимание украинцам, принимавшим участие в освобождении, и упомянул два соединения - 100-я Львовская стрелковая дивизия и 322 Житомирская стрелковая дивизия. Однако свои названия эти армейские подразделения приобрели не по месту прописки, а по иным причинам.
Так, Львовская дивизия была сформирована 18 марта 1942 года в Вологде, и основной личный состав - солдаты из Архангельской, Вологодской области и республики Коми.
Свое название она получила 27 июля 1944 во время освобождения Львова вместе с другими соединениями украинского фронта.
322 дивизия формировалась в августе - сентябре 1941 года в Московском военном округе, в Горьковской области. Дивизия комплектовалась, в основном, призывниками и мобилизованными военнообязанными запаса из военкоматов города Горького (ныне Нижний Новгород) и Горьковской области.
Таким образом, этнического прямого отношения к Украине эти соединения не имеют.
Интернет-сообщество призывает украинского лидера уволить своего спичрайтера, либо устроить ему серьезный разнос.
Напомним, в Польше приходят памятные мероприятия, посвященные 75 годовщине освобождения Освенцима Красной армией. Вход на эту «фабрику смерти» украшала надпись - «Работа делает свободным».
В его стенах были уничтожены более 1,4 млн человек, большинство из них были евреями. Узники трудились на тяжелейших производствах, а затем от них избавлялись в газовых камерах.
Примечательно, что на эти мероприятия не получил приглашения президент России Владимир Путин. За несколько дней до церемонии в Освенциме он участвовал во Всемирном форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
Как сообщается, причиной отсутствия Путина на церемонии может быть новое обострение отношений Польши и России, один из факторов которого - государственная политика Польши, которая практически приравнивает Красную армию к войскам Гитлера.
Василий Кучин