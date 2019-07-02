Президент Украины заявил о провокациях на границе, сообщает DEITA.RU.

Владимир Зеленский написал на своей страничке в Facebook о том, что установлению мирного процесса на Донбассе мешают провокаторы. Так, в качестве последнего примера он привёл случай обстрела санитарного автомобиля украинских войск, который перевозил раненого.

В результате открытия огня погибло два украинских солдата и ещё один получи ранение. В свою очередь руководство Донецкой народной республики в ответ заявило о том, что информация о якобы случившемся не соответствует действительности и является ложной.

При этом Зеленский продолжает утверждать, что на границе имеют место подлые и позорные инциденты, нарушающие нормы международного права.

Ранее президент Украины заявлял, что на Донбассе появилась надежда на урегулирование военного конфликта.

Дмитрий Шевченко