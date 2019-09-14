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Зеленскому предложили альтернативу возвращению Крыма
14 Сентябрь 2019, 04:45
Вместо возвращения территории Крыма президенту Украины предложили подумать о других вещах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Главе Украины Владимиру Зеленскому по теме возвращения полуострова ответила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская. По ее мнению, президенту следовало бы заниматься не созданием планов, касающихся Крыма, а йогой или дельфинотерапией.
Поводом стала недавняя речь главы государства о нескольких вариантах, раскрывать которые еще не время. Но Киев, по его словам, еще поборется за возвращение крымской территории.
Поклонская предположила, что в этих самых планах фигурирует президент США Дональд Трамп, и напомнила о решении жителей Крыма войти в состав РФ. И поэтому Зеленскому стоило бы переключиться на другие предметы. Например, помедитировать или посетить дельфинотерапию в Крыму.
Анастасия Туркова