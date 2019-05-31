Новый вид фаст-фуда планируют создать в Приморье. Необычную шаурму уже опробовали на минувшем Мидия-Саммите, теперь ее должен оценить главный любитель шаурмы - президент Украины Владимир Зеленский, считают россияне.

Третья туристская столица России активно развивает гастрономический туризм. Гостей потчуют различными дикоросамии морепродуктами, однако Приморью не хватает собственной линейки фаст-фуда, уверен директор краевого департамента туризма Константин Шестаков. Об этом он заявил в пятницу, 31 мая, на пресс-конференции, посвященной подведению итогов Тихоокеанского туристического форума, сообщает DEITA.RU.

«Мне кажется, что в Приморье должна быть своя история со стрит-фудом, понятно, что у нас есть милкис и пян-се. Но очень хотелось бы, чтобы от рестораторов были предложения о приморском стрит-фуде. Чтобы продукт был полностью наш. Может это будет мидия», - отметил директор краевого департамента.

В пример он привел шаурму с мидиями, которую уже презентовали на Мидия-саммите, прошедшем во Владивостоке в рамках международного туристского форума. Это необычное блюдо пользовалось большой популярностью во время мероприятия.

В свою очередь, россияне отметили, что новый шедевр обязан попробовать главный любитель шаурмы - президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, он считается таковым после скандального выступления на дне города Киева, где политик назвал именно запах шаурмы узнаваемой особенностью города с многовековой историей.

Жители Киева обижались и недоумевали по поводу такой ассоциации, и новому президенту пришлось выкручиваться из неловкой ситуации. Артист не придумал ничего лучше, чем опубликовать фотографию коллективного поедания шаурмы с комментарием о пользе шаурмы - она экономит время и не дает «забронзоветь». Владимир Зеленский рекомендовал кушать шаурму всем чиновникам.

Иван Юрьев