Бывший коллега Владимира Зеленского рассказал о его возможном будущем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Meduza.

Александр Роднянский, который раньше был продюсером шоу Зеленского "95 квартал" рассказал в интервью изданию о том, что нового украинского лидера ждут "страшные годы, месяцы и дни".

Российский кинодел также добавил, что новый президент Украины ещё не сталкивался с народным гневом, но это у него ещё впереди.

Роднянский подчеркнул, что отсутствие у Зеленского опыта в политике является одной из основных его слабостей.

В целом же, по мнению российского продюсера, ему удалось прийти к власти только из-за протестного голосования.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет напомнить Путину о принадлежности Крыма и Донбасса Украине. По его словам, это будет первым, что он скажет российскому президенту при встрече.

Дмитрий Шевченко