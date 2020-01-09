Новости
Водителям напомнили о правилах проведения техосмотра
10 Январь 2020, 01:15
Ставки по ипотеке в 2020 году станут такими
10 Январь 2020, 00:30
«Бабушка плачет от обиды»: надбавку в 1 рубль объяснили в ПФР
9 Январь 2020, 23:45
Правила продажи табачных изделий опять поменяли
9 Январь 2020, 23:15
Катание на тюбингах принесло очередную смерть
9 Январь 2020, 22:45
«Друг человека»: новый губернатор - лучше собаки
9 Январь 2020, 22:15
Путин не станет «голубем мира» в войне США и Ирана
9 Январь 2020, 21:45
Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео
9 Январь 2020, 21:15
Зеленскому рассказали правду о катастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание из-за крушения украинского самолета «Боинг 737» «Международных авиалиний Украины» в Иране, сообщает DEITA.RU по материалам офиса главы государства.
Как отмечается в сообщении, Владимир Зеленский заслушивает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В качестве предварительной причины катастрофы называют возгорание двигателя. Авиакомпании мира приостанавливают полеты над территориями Ирана и Ирака. Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и поручил возбудить уголовное дело.
Дмитрий Санников