Зеленскому рассказали правду о катастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание из-за крушения украинского самолета «Боинг 737» «Международных авиалиний Украины» в Иране, сообщает DEITA.RU по материалам офиса главы государства.

Как отмечается в сообщении, Владимир Зеленский заслушивает отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В качестве предварительной причины катастрофы называют возгорание двигателя. Авиакомпании мира приостанавливают полеты над территориями Ирана и Ирака. Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и поручил возбудить уголовное дело.

Дмитрий Санников