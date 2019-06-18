Новый президент Украины рассказал о своей первой возможной реплике президенту России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Bild.

Владимира Зеленского спросили о том, что бы он мог сказать Владимиру Путину, если бы они встретились. Украинский лидер ответил, что сходу сказал бы Владимиру Владимировичу о том, что и Крым, и Донбасс являются территорией Украины.

Также Зеленский добавил, что много раз бывал в Крыму и ему там всегда очень нравилось. При этом он добавил, что будет выступать за ужесточение санкций до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Ранее Владимир Путин говорил о том, что он не против контактов с новым президентом Украины и даже выражал надежду на восстановление отношений между странами.

Напомним, что 20 июня в 12:00 по Москве состоится традиционная "Прямая линия", в ходе которой президент России будет общаться с россиянами и отвечать на вопросы граждан. За несколько дней до мероприятия были озвучены некоторые темы, которые уже поступили для разговора с президентом.

В частности, жители Алтая попросили Путина избавить их от комаров.

Дмитрий Шевченко