telegr wh call

Новости

Ипотеку под смешные проценты обещает Центробанк россиянам

4 Декабрь 2019, 18:30

«Мы просто умрем» - жители поселка протестуют против закрытия больницы

4 Декабрь 2019, 18:30

Юная скрипачка из Приморья выступит на международном конкурсе

4 Декабрь 2019, 18:28

Приморские парламентарии упростили правила для малого бизнеса

4 Декабрь 2019, 18:05

Госдума всерьез взялась за дачников

4 Декабрь 2019, 18:00

Капитана 1 ранга оштрафовали на миллионы за вымогательство

4 Декабрь 2019, 17:45

Зеленые зоны приводят в порядок в Уссурийске

4 Декабрь 2019, 17:39

Депутаты обсудили строительство ВКАД

4 Декабрь 2019, 17:35

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Зеленые зоны приводят в порядок в Уссурийске

скувер, парк, деревья, лавочки, прогулка

Власти Уссурийска приводят в порядок внешний облик зеленых насаждений и деревьев на улицах города, сообщает DEITA.RU.

В администрации городского округа сообщили, что «зеленое» благоустройство включает в себя  обрезку мешающихся веток, а также спил сгнивших, сухих и поврежденных деревьев, которые могут принести вред жизни, здоровью и имуществу уссурийцев. Отмечается, что на данный момент работы производятся на улице Агеева, Достоевского и Краснознаменная.

«Обследование зеленых насаждений завершено, результаты экспертизы внесены в план по облагораживанию территорий. На сегодняшний день подрядчик приступил к реализации проекта по благоустройству городских улиц в жизнь», - сообщили в мэрии.  

В МКУ «Управление благоустройства» отметили, что груз ответственности за приведение деревьев и кустарников в надлежащий внешний вид лежит на плечах пяти подрядных организациях. Две из них уже завершили работы на территориях школьных и дошкольных учреждений, а также отчитались за облагораживание зеленых насаждений на улице Ленина.

После завершения работ на трех вышеуказанных улицах, бригады до конца года проведут санитарную и формовую обрезку «легких города» на Агеева, Ленинградской и Комарова.

«Спил деревьев ведется вынужденно т.к. старые растения могут в любой момент упасть и нанести вред пешеходам и автомобилям. А обрезка ветвей - это омолаживающая процедура, позволяющая сохранять Уссурийск постоянно зеленым», - рассказал главный специалист МКУ Николай Заривной.

Отметим, в этом году в рамках реализации окружной программы по благоустройству под снос пойдут девяноста два аварийных дерева, санитарной или омолаживающей «стрижке» подвергнутся триста пятьдесят насаждений. 

Екатерина Цой

Читайте также:

Интернет проведут в сельские школы Уссурийска

Стадион Уссурийска начали превращать в каток

Главную новогоднюю елку устанавливают в Уссурийске

Популярное

Медведев принял важное решение для автомобилистов

Кубай сказал, повторится ли сценарий бесснежной зимы

Изменения в Трудовой кодекс приняли депутаты

«Одевайтесь теплее» - синоптики обещают морозную среду
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...