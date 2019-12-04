Зеленые зоны приводят в порядок в Уссурийске

Власти Уссурийска приводят в порядок внешний облик зеленых насаждений и деревьев на улицах города, сообщает DEITA.RU.

В администрации городского округа сообщили, что «зеленое» благоустройство включает в себя обрезку мешающихся веток, а также спил сгнивших, сухих и поврежденных деревьев, которые могут принести вред жизни, здоровью и имуществу уссурийцев. Отмечается, что на данный момент работы производятся на улице Агеева, Достоевского и Краснознаменная.

«Обследование зеленых насаждений завершено, результаты экспертизы внесены в план по облагораживанию территорий. На сегодняшний день подрядчик приступил к реализации проекта по благоустройству городских улиц в жизнь», - сообщили в мэрии.

В МКУ «Управление благоустройства» отметили, что груз ответственности за приведение деревьев и кустарников в надлежащий внешний вид лежит на плечах пяти подрядных организациях. Две из них уже завершили работы на территориях школьных и дошкольных учреждений, а также отчитались за облагораживание зеленых насаждений на улице Ленина.

После завершения работ на трех вышеуказанных улицах, бригады до конца года проведут санитарную и формовую обрезку «легких города» на Агеева, Ленинградской и Комарова.

«Спил деревьев ведется вынужденно т.к. старые растения могут в любой момент упасть и нанести вред пешеходам и автомобилям. А обрезка ветвей - это омолаживающая процедура, позволяющая сохранять Уссурийск постоянно зеленым», - рассказал главный специалист МКУ Николай Заривной.

Отметим, в этом году в рамках реализации окружной программы по благоустройству под снос пойдут девяноста два аварийных дерева, санитарной или омолаживающей «стрижке» подвергнутся триста пятьдесят насаждений.

Екатерина Цой