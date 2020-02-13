Земельную льготу планируют отменить для резидентов Свободного порта Владивосток

Внеконкурсный порядок планируется отменить, соответствующий законопроект находится на рассмотрении правительства, сообщает ИА DEITA.RU.



Представители КРДВ подтвердили информацию, ранее опубликованную агентством, о том, что правительство намерено отменить резидентам СПВ такую преференцию, как предоставление земельных участков без конкурса. В корпорации подтвердили наличие определенных трудностей в этой сфере.

«Сегодня резиденты СПВ нередко претендуют на один и тот же земельный участок. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» как управляющая компания не вправе отказать в заключении соглашения на основании того, что выбранный участок также указан в другой заявке. В то же время, обеспечение резидентов землей находится в зоне ответственности муниципалитетов. Это приводит к тому, что не все резиденты СПВ могут получить землю и реализовать свой проект», - сообщили DEITA.RU представители КРДВ.

Для комплексного решения проблемы обеспечения резидентов СПВ земельными участками Минвостокразвития России подготовило проект федерального закона, предусматривающий изменение порядка предоставления земельных участков резидентам СПВ. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Правительства РФ, подтвердили в КРДВ.

Согласно законопроекту, резиденты СПВ будут получать земельные участки в соответствии с общим порядком, установленным земельным кодексом – в рамках конкурентных процедур. Таким образом, внеконкурсный порядок предоставления земельных участков будет отменен, заявили в корпорации.

На сегодняшний день из 1773 резидентов свои проекты реализовали 176 компаний. Еще 281 проект находится в стадии строительно-монтажных работ и закупки оборудования, по 288 идут проектно-изыскательские работы, уточнили в КРДВ.

Напомним, ранее политику бесплатной раздачи земельных участков резидентам СПВ раскритиковал губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам главы региона, власти «замучились гасить волнения населения».

«У них задача за 300 000 рублей в консалтинговой компании купить бизнес-план, зарегистрировать право резидента и потом эту компанию продать. А проблемы нам останутся», - заявил глава Приморья.