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Земельную льготу планируют отменить для резидентов Свободного порта Владивосток
«В общем порядке»: Корпорация развития Дальнего Востока подтвердила грядущее изменение порядка предоставления земельных участков резидентам Свободного порта Владивосток
Внеконкурсный порядок планируется отменить, соответствующий
законопроект находится на рассмотрении правительства, сообщает ИА DEITA.RU.
Представители КРДВ подтвердили информацию, ранее опубликованную агентством, о том, что правительство намерено отменить резидентам СПВ такую преференцию, как предоставление земельных участков без конкурса. В корпорации подтвердили наличие определенных трудностей в этой сфере.
«Сегодня резиденты СПВ нередко претендуют на один и тот же земельный участок. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» как управляющая компания не вправе отказать в заключении соглашения на основании того, что выбранный участок также указан в другой заявке. В то же время, обеспечение резидентов землей находится в зоне ответственности муниципалитетов. Это приводит к тому, что не все резиденты СПВ могут получить землю и реализовать свой проект», - сообщили DEITA.RU представители КРДВ.
Для комплексного решения проблемы обеспечения резидентов СПВ земельными участками Минвостокразвития России подготовило проект федерального закона, предусматривающий изменение порядка предоставления земельных участков резидентам СПВ. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Правительства РФ, подтвердили в КРДВ.
Согласно законопроекту, резиденты СПВ будут получать земельные участки в соответствии с общим порядком, установленным земельным кодексом – в рамках конкурентных процедур. Таким образом, внеконкурсный порядок предоставления земельных участков будет отменен, заявили в корпорации.
На сегодняшний день из 1773 резидентов свои проекты реализовали 176 компаний. Еще 281 проект находится в стадии строительно-монтажных работ и закупки оборудования, по 288 идут проектно-изыскательские работы, уточнили в КРДВ.
Напомним, ранее политику бесплатной раздачи земельных участков резидентам СПВ раскритиковал губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам главы региона, власти «замучились гасить волнения населения».
«У них задача за 300 000 рублей в консалтинговой компании купить бизнес-план, зарегистрировать право резидента и потом эту компанию продать. А проблемы нам останутся», - заявил глава Приморья.