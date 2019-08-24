Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу, 24 августа, на северо-востоке Японии, сообщает DEITA.RU.

По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Мияги, а очаг залегал на малой глубине.

Как уточняет ТАСС, информации о пострадавших или разрушениях не поступало, предупреждение о цунами не объявлялось.

Дмитрий Санников