24 Август 2019, 16:17
Землетрясение произошло в Японии
Источник изображения: ИА "Дейта.ру"
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу, 24 августа, на северо-востоке Японии, сообщает DEITA.RU.
По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Мияги, а очаг залегал на малой глубине.
Как уточняет ТАСС, информации о пострадавших или разрушениях не поступало, предупреждение о цунами не объявлялось.
Дмитрий Санников
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