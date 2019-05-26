В воскресенье, 26 мая, на севере Перу случилось землетрясение магнитудой 7,5 баллов, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом передает Геологическая служба США.

По имеющимся сведениям, подземные толчки удалось зафиксировать в 7 часов 41 минуту по местному времени. Эпицентр природного явления располагался в регионе Сан-Мартин.

Очаг залегал на глубине свыше 100 километров. Информации о разрушениях на данный момент не поступало.

Стоит отметить, что при землетрясении магнитудой 7,5 балла никаких серьезных разрушений не происходит. Однако заметно, как в домах трясется мебель и люстры. Людям тяжело стоять на ногах.

Екатерина Брязгунова