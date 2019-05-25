Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в субботу, 25 мая, недалеко от Токио, сообщает DEITA.RU по материалам национального метеорологического управления Японии.

Японские сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 15:20 по местному времени (9:20 по московскому времени) в соседней с японской столицей префектуре Тиба. По информации метеорологического управления, эпицентр залегал на глубине около 40 километров в южной части острова Босо.

Данных о пострадавших и разрушениях на этот час не поступало. Подземные толчки ощутили жители всего японского столичного региона, включая префектуры Токио и Канагава.

10 мая у берегов Японии было зафиксировано другое сильное землетрясение. Сообщается, что магнитуда была 6,3. Ощутимые подземные толчки почувствовали и жители Курильских островов. Их магнитуда была несколько слабее, чем в Японии.

Дмитрий Санников