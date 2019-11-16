Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на субботу, 16 ноября, недалеко от острова Хонсю, сообщает DEITA.RU по материалам Геологической службы США.

По данным североамериканского ведомства, эпицентр землетрясения располагался в 176 км к юго-востоку от города Кацуура (префектура Тиба). Здесь проживают около 22 тысяч человек. По данным Национальной геологической службы, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.