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Землетрясение тряхнуло Японию

фукусима
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на субботу, 16 ноября, недалеко от острова Хонсю, сообщает DEITA.RU  по материалам Геологической службы США.

По данным североамериканского ведомства, эпицентр землетрясения располагался в 176 км к юго-востоку от города Кацуура (префектура Тиба). Здесь проживают около 22 тысяч человек. По данным Национальной геологической службы, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

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