Новости
Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы
17 Ноябрь 2019, 12:59
Праворульные авто могут запретить в декабре
17 Ноябрь 2019, 12:29
«Асфальт в лес, рыбу под трактор» — возмутительное фото разместили в Сети
17 Ноябрь 2019, 11:59
Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании
17 Ноябрь 2019, 11:29
Бюджетникам хотят поднять зарплату вдвое
17 Ноябрь 2019, 10:59
Девочки рискуют замерзнуть в приморской школе
17 Ноябрь 2019, 10:29
Поторопитесь: стоимость медкомиссии вырастет в шесть раз
17 Ноябрь 2019, 09:59
Годовщину «снежного апокалипсиса» отмечает Владивосток
17 Ноябрь 2019, 09:15
Землетрясение тряхнуло Японию
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на субботу, 16 ноября, недалеко от острова Хонсю, сообщает DEITA.RU по материалам Геологической службы США.
По данным североамериканского ведомства, эпицентр землетрясения располагался в 176 км к юго-востоку от города Кацуура (префектура Тиба). Здесь проживают около 22 тысяч человек. По данным Национальной геологической службы, очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Загрузка...