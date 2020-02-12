Земли на границе России и Украины хотят продать США

Киевский экономист Зиновий Свереда предложил продать часть земель на Украине бизнесу из США, сообщает ИА DEITA.RU. Речь идет о приграничных с Россией участках.



Как пишет Life, к продаже предлагаются земли в Сумской и Харьковской областях. Экономист объяснил свое предложение желанием защитить Украину от России. Дело в том, что военные США всегда приходят туда, где есть частная собственность граждан Америки. Если такой собственностью станут земли на границе, то военные из Штатов защитят страну.

Разговоры подобного рода появились после того, как стало известно о новом проекте властей. Так, Украина собирается разрешить продавать земли сельхозназначения иностранцам.