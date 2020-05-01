Земли в Приморье будут давать без торгов

В Приморье инвесторы смогут взять в аренду федеральные земли без проведения торгов, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Законодательного Собрания Приморского края.

Проект изменений в закон о регулировании земельных отношений в Приморском крае одобрили депутаты комитета по продовольственной политике и природопользованию.

Законопроект, подготовленный краевым министерством земельных и имущественных отношений, расширяет перечень земель, которые в упрощенном порядке могут быть переданы в аренду инвесторам. Его принятие позволит предпринимателям, чьи проекты направлены на решение социальных задач или реализуются в приоритетных для Приморья отраслях экономики, арендовать без торгов земельные участки, находящиеся не только в краевой и муниципальной, но и федеральной собственности.

Такая имущественная поддержка может быть оказана субъектам инвестиционной деятельности на основании распоряжения главы региона. Заключить договор аренды земли без проведения конкурсных процедур могут юридические лица, которые решили реализовать на территории Приморья масштабный инвестпроект, отвечающий критериям, установленным региональным законодательством. Также получить участок в аренду на льготных условиях можно для строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, предложение распространить действие статьи краевого закона о регулировании земельных отношений на федеральные земли соответствует Земельному кодексу Российской Федерации. Кодекс разрешает главам субъектов издавать распоряжения в целях последующего предоставления юридическим лицам в аренду без торгов земельные участки, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов и размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Нововведения направлены на улучшение инвестиционного климата и повышение деловой активности в Приморье. Планируется, что принятие законопроекта будет способствовать привлечению в край крупных застройщиков и инвесторов, увеличению числа инфраструктурных и социально значимых проектов, реализующихся на его территории.

По итогам рассмотрения профильный комитет вынес законопроект на ближайшую сессию краевого парламента и рекомендовал принять его сразу в трех чтениях.