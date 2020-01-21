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«Земля и город»: Академгородок и Орлиная сопка уйдут под застройку
Акционерное общество ДОМ.РФ разыграло два контракта по созданию концепций на двух участках во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
Тендеры выиграла компания из Нижнего Новгорода ООО НИИ «Земля и город». Опустив цену контрактов более чем в 3 раза, с 8,7 млн до 2,6 млн рублей. Концепции развития территорий будут разработаны для двух участков во Владивостоке в районе сопки Орлиной и на Академгородке.
Предполагается, что на Орлиной сопке компания составит проект, в котором учтет жилую застройку с парковой зоной. Общая площадь земельного участка составляет 4,3 га. В районе Академгородка будет разработана концепция застройки участка частными домами, коттеджами и таунхаусами. Под строительство отдадут 60% общей площади участка, остальная земля пойдет под дворы спортплощадки, магазин и фитнес-центр.
Согласно контракту компания должна будет разработать по три эскизных проекта к каждому из участков. После выбора одного из них компании необходимо будет его доработать с учетом инфраструктуры и социального значения. На разработку у компании есть два месяца.
Иван Юрьев