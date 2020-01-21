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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Земля и город»: Академгородок и Орлиная сопка уйдут под застройку

Владивосток

Акционерное общество ДОМ.РФ разыграло два контракта по созданию концепций на двух участках во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Тендеры выиграла компания из Нижнего Новгорода ООО НИИ «Земля и город». Опустив цену контрактов более чем в 3 раза, с 8,7 млн до 2,6 млн рублей. Концепции развития территорий будут разработаны для двух участков во Владивостоке в районе сопки Орлиной и на Академгородке.

Предполагается, что на Орлиной сопке компания составит проект, в котором учтет жилую застройку с парковой зоной. Общая площадь земельного участка составляет 4,3 га. В районе Академгородка будет разработана концепция застройки участка частными домами, коттеджами и таунхаусами. Под строительство отдадут 60% общей площади участка, остальная земля пойдет под дворы спортплощадки, магазин и фитнес-центр.

Согласно контракту компания должна будет разработать по три эскизных проекта к каждому из участков. После выбора одного из них компании необходимо будет его доработать с учетом инфраструктуры и социального значения. На разработку у компании есть два месяца.

Иван Юрьев

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