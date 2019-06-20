Банковским организациям позволили изымать земли у должников, сообщает DEITA.RU. Данная норма вступает в силу в последней декаде июня.

Согласно документу, если гражданин взял в долг у банка деньги в долг и не может погасить кредит, закон разрешает изымать у тех, кто имеет в собственности землю, изымать ее и выставлять на торги. Полученные на аукционе средства пойдут в счет долга. Отмечается, что данная мера касается только земель сельхозназначения.

Как пишет РГ, в закон об ипотеке внесены изменения, суть которых сводится к тому, что теперь можно реализовывать землю до истечения периода сельскохозяйственных работ. При этом указывается, что необходимо предусмотреть возможность получения доходов сельхозпроизводителями.

Кроме того, утрачивает силу правило, в рамках которого имелась возможность отсрочить реализацию заложенного земельного участка на один год.

Екатерина Брязгунова