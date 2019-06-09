С начала 2019 года в Уссурийске выявлено 63 земельных участка с нарушением земельного законодательства, сообщили DEITA.RU в администрации УГО.

По информации отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства администрации УГО Как рассказали в структурном подразделении, за шесть месяцев 2019 года в округе было проведено 74 проверки, из них 63 – результативные.

«Большая часть проверок внеплановые. Специалисты выезжают по обращениям и заявлениям граждан, которые спорят или конфликтуют с соседями из-за земли», – пояснили в отделе муниципального земельного контроля управления градостроительства администрации УГО.

После установки факта нарушения земельного законодательства документы направляются в Управление Росреестра по Приморскому краю, для привлечения правонарушителя к административной ответственности. Штраф за самовольный захват земли для физических лиц сейчас составляет 5000 рублей, за нецелевое использование – 10000 рублей.

В этом году был выявлен предприниматель, который самовольно присвоил муниципальную землю в микрорайоне Междуречье. Он ее использовал под строительство индивидуального жилого дома. Сегодня нарушителю выдано предписание об устранении нарушения. Также предписание выдано и владельцу авторазборки на улице Комсомольской. Сейчас руководитель компании приводит вид разрешенного использования земельного участка в соответствие.

По информации сотрудников отдела муниципального земельного контроля администрации УГО, в округе стали часто встречаться случаи, когда люди покупают домовладения вместе с земельными участками и при этом не проверяют данные о количественном составе земли и о фактических границах. Следовательно, при несоответствии документации с фактическими данными законные правообладатели становятся нарушителями.

За 2018 год в округе было проведено 132 проверки. В результате штрафных санкций в бюджет Уссурийского городского округа за прошлый год поступило 485 000 рублей, при перераспределении земельных участков – более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Эксперты советуют, что прежде чем совершать разного рода сделки – куплю-продажу, дарение, наследование, нужно удостовериться, в каких границах оформлен земельный участок. В случае необходимости пригласить кадастрового инженера.

Накануне стало известно, что только 10% муниципалитетов Приморья имеют законодательно установленные границы, остальные не зарегистрированы. Управление Росреестра по Приморскому краю рекомендовало собственникам зарегистрировать свои земельные права во избежание рисков.

Дмитрий Санников