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Жадность россиян помешает пенсионной реформе

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Россияне не готовы к добровольным взносам в НПФ для накопления будущих пенсий. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на экспертов НРА.

Согласно расчетам специалистов агентства, новая ветвь пенсионной реформы в части добровольных накоплений встретит одобрение не более пяти-десяти процентов от общего числа будущих пенсионеров России.

Эксперты выразили мнение, что обещанные пенсионные гарантии в рамках ГПП могут и вовсе не состояться из-за финансовой безграмотности большей части жителей страны, упадка веры народа в полезность различных реформ государства и банальной мизерной прибыли НПФ.

Отметим, при отказе от участия в программе ГПП, подразумевающую под собой добровольные денежные переводы в негосударственные фонды для формирования дополнительных накоплений для будущего выхода на заслуженный отдых, у россиян остаются гарантированные пенсионные накопления, если они работали официально и работодатели делали взносы в ПФР.

В правительстве уже заявили, что объединить обязательные и добровольные платежи в один фонд пока не представляется возможным.   

Екатерина Цой

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