Во Владивостоке интернет-аферисты похитили со счета девушки крупную сумму, сообщает DEITA.RU со ссылкой на социальные сети.

По словам девушки, она была вынуждена обратиться в полицию по факту кражи крупной суммы. Гражданка уверяет, что неизвестные злоумышленники взломали принадлежащий ей электронный кошелек и похитили со счета более трехсот тысяч рублей.

Пострадавшая рассказала, что сначала получила письмо на электронную почту, где предлагалось получить выигрыш за длительное использование онлайн-кошелька. Когда она прошла по ссылке, то активировала скрытый в сообщении вирус, а позже обнаружила пропажу денег.

После этого девушка незамедлительно обратилась за помощью в полицию и рассказала о происшествии. Она попросила задержать киберпреступников и заставить их вернуть ее деньги.

Сотрудники полиции опросили пострадавшую и приступили к поискам подозреваемых в мошеннических действиях. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов