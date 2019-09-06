В одном из торговых центров Владикавказа покупатели едва не подрались из-за акции «Все за рубль». Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев происшествия, в дни проведения большой распродажи десятки посетителей магазина не глядя сметали акционные вещи со стеллажей, расталкивая друг друга локтями. Напуганным страшной давкой продавцам ничего не оставалось, кроме как молча наблюдать за погромом торговой точки.

Видео с акции быстро разошлось по российским социальным сетям. Пользователи назвали агрессивных шопоголиков «жадными животными», а все происходящее – «боями без правил». Жительница Владивостока предположила, что подобная картина обязательно случится, когда в городе откроется сеть популярных ресторанов быстрого питания.

В администрации Владикавказа отметили, что массовый шоппинг чудом обошелся без человеческих жертв.

Екатерина Цой