Силовикам не дадут кошмарить бизнес. Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил создание цифровой «жалобной книги» для страдающего от полицейского беспредела бизнеса, сообщает DEITA.RU.



Этой платформой будет заведовать негосударственная независимая контора. При ней создадут наблюдательный совет, который будет эти жалобы рассматривать. В совет войдут представители общественности и деловых кругов.

Если предприниматель чувствует неоправданное давление со стороны силовиков, если полиция всячески вставляет палки в колеса бизнеса - он может пожаловаться. Закон активно поддерживали общественные организации, и вот он принят.

«Особенность этого ресурса будет состоять в том, что обращения на него смогут подавать только предприниматели и исключительно по вопросам, связанным с неправомерными действиями правоохранительных органов. При этом не планируется использование цифровой платформы для рассмотрения вопросов, касающихся нарушений при проведении контрольно-надзорных мероприятий» - гласит текст закона.

Реализовать и следить за развитием платформы поручено Минэконоравития во главе с Максимом Орешкиным.

К слову, за сегодняшний «законодательный день» Орешкина нагружают уже во второй раз. Сегодня премьер Медведев подписал экономическую доктрину, в которой основной работой займется это же министерство.

Ранее Президент России Владимир Путин встал на защиту предпринимателей, в отношении которых возбуждаются уголовные дела. Глава государства призвал Верховный суд РФ и прокуратуру проанализировать проблемы, возникающие при расследовании экономических преступлений.

Несмотря на усилия, силовики и бизнес в России по-прежнему недолюбливают друг друга. Предприниматели надеются, что новый портал позволит им разгрузить бремя неугодных взаимоотношений.

Василий Кучин