Пятьдесят семь граждан не перенесли жару и скончались за неделю, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Kyodo News и правительственное агентство страны по чрезвычайным ситуациям. Это произошло в Японии.

Шестого августа стало известно, что из-за жаркой погоды 18 347 жителей Японии были госпитализированы, и еще пятьдесят семь спасти не удалось.

Правительство Страны восходящего солнца начало вести статистику подобных случаев с 2008 года, когда произошел первый случай массового недомогания из-за жары среди населения. С тех пор второй случай, подобный по количеству жертв, произошел в текущем году, на днях.

Как передают местные власти, 54,3 процента попавших в медицинские учреждения – люди, которым больше 65 лет.

Анастасия Туркова