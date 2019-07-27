По-настоящему жаркое лето придет в дальневосточную столицу уже скоро, в первые дни августа, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава Примгидромета Борис Кубай.

По словам главного синоптика, уже в наступившие выходные дни, 27 и 28 июля, ожидается по-летнему теплая погода. А в начале августа, который уже не за горами, в тропосфере начинается перестройка циркуляция атмосферного воздуха изменится и наступит жаркое лето.

Справедливости ради отметили, что, по данным Gismeteo, практически весь август будут идти дожди. Судя по прогнозу, кратковременные. Природа даст перерыв жителям и гостям Владивостока только в первые девять дней наступающего августа. При этом температура воздуха составит 23–27 градусов выше нуля.

Екатерина Брязгунова



