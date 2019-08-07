Климатологи предупреждают человечество о грозной опасности, которую готовит природа, сообщает DEITA.RU.

Портал Phys.org поделился прогнозами учёных, предсказывающих повышение мировой температуры до двух градусов по шкале Цельсия уже в течение ближайших десятилетий.

По мнению климатологов, это может привести к ситуации, когда жара будет ежегодно уносить десятки человеческих жизней по всей планете.

Температурный прогноз ухудшается на фоне снижения доступа к питьевой воде среди сотен миллионов человек в неблагополучных регионах мира.

Учёные говорят о том, что если эти два фактора будут усугубляться, то количество смертей, связанных с ними, может увеличиться в два раза.

Так, например, в 2003 году аномальная жара в Европе привела к гибели более 70 тысяч человек, а жара в России 2010 года — к смерти 56 тысяч.

Дмитрий Шевченко