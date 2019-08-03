В матче очередного тура Олимп-первенства России по футболу среди команд ФНЛ сезона 2019/2020 владивостокский «Луч» уступил московскому «Спартаку-2» со счетом 2 : 4, сообщает DEITA.RU.

Этот матч должен был начаться раньше, но из-за сильной жары, стоявшей в столице Дальнего Востока, начало встречи решили перенести на 2 часа – в 17.00.

Под палящим приморским солнцем на стадионе «Динамо» развернулись нешуточные страсти. Счет открыл «Луч». Это Александр Кутьин на 34 минуте реализовал пенальти. Гости ответили еще до перерыва: счет сравнял Павел Маслов 1 : 1.

После перерыва тотальным преимуществом владел «Спартак-2». Голы Дмитрия Маркитесова и Сильвануса Нимели довели счет до 1 : 3 в пользу гостей.

«Луч» сдаваться не собирался и на 84 минуте Саид Алиев сокращает разрыв в счете. Но спустя всего 2 минуты Александр Руденко снимает вопросы о победителе матча: 2 : 4.

Дмитрий Санников