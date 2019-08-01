Послабления погодных условий ожидать не стоит – жара в пятницу лишь усилится, сообщает DEITA.RU.

После затяжного периода пасмурных и туманных дней, жители Приморья, наконец дождались солнечных деньков. Однако теперь приморцы жалуются на изнуряющую жару. По сообщению «Примпогоды», в первую пятницу августа будет ещё жарче.

Атмосферные фронты, которые довлели над Приморским краем ещё в среду, отступят. Атмосферное давление будет стабильно расти. В пятницу в регионе ожидается хрестоматийно летняя погода – знойная и солнечная. Максимальные температурные значения остановятся на отметке +26, +33 градуса.

В областной столице в пятницу 2 августа ожидается погода без осадков, температурный фон будет держаться не ниже +30 градусов.

Эксперты отмечают, что в связи с установившейся в регионе сухой и жаркой погодой возрастает вероятность возникновения пожаров. На данный момент уровень пожароопасности в крае достиг 3 класса.

Софья Корф