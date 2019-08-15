Источник изображения: Сергей Трейне
Дождливо будет в Приморье пятнадцатого августа, сообщает DEITA.RU. Сведения предоставляет Примгидромет.
На протяжении всего дня будут идти дожди в крае, в краевой столице они начнутся в послеобеденное время. Также территорию Владивостока минует туман.
Ветер до сильного, до четырнадцати м/с в столице и до одиннадцати по остальной части региона.
Температура прогнозируется следующая: в крае она приблизится к двадцати восьми градусам, в районе побережья до двадцати двух, в столице края до двадцати трех.
Анастасия Туркова
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