Дождливо будет в Приморье пятнадцатого августа, сообщает DEITA.RU. Сведения предоставляет Примгидромет.

На протяжении всего дня будут идти дожди в крае, в краевой столице они начнутся в послеобеденное время. Также территорию Владивостока минует туман.

Ветер до сильного, до четырнадцати м/с в столице и до одиннадцати по остальной части региона.

Температура прогнозируется следующая: в крае она приблизится к двадцати восьми градусам, в районе побережья до двадцати двух, в столице края до двадцати трех.

Анастасия Туркова