Никаких осадков не ожидается в Приморье сегодня, 26 июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду.

Просветов в небе становится все больше, облачности – меньше, и с ночи в день переходит более ясная, чем в предыдущие дни, погода. От пятнадцати градусов тепла в темное время суток до двадцати девяти градусов днем поднимется температура.

Жаркий день станет, к тому же, почти безветренным: не более пяти метров в секунду могут быть ожидаемые порывы ветра.

Днем над территорией края пройдут кучевые, дождевые облака, но осадков все же не будет.

Анастасия Туркова