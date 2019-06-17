Жители Приморья бьют тревогу и просят помощи, сообщает DEITA.RU.

В редакцию поступило сообщение от депутата Думы Красноармейского района края, руководителя районного отделения общественной организации "Боевое Братство" Андрея Каверзина о чрезвычайной ситуации, с которой пришлось столкнуться местным жителям.

По его словам, уже в течение трёх месяцев люди вынуждены стоять в многочасовых и многокилометровых пробках, чтобы выехать из своих районов на федеральную трассу "Уссури", которая связывает их места жительства со всеми остальными территориями Приморья.

Всему виной - железнодорожный переезд, а точнее - постоянное стояние на нём грузовых составов, блокирующих дорогу. Подобные заторы наблюдаются, как в дневное, так и в ночное время.

Из-за этого люди опаздывают по делам, не могут нормально планировать свой график, а автомобили экстренных служб опаздывают на вызовы.

По словам Каверзина, местные жители требуют либо постройки эстакады над железной дорогой, либо регулирования расписания движения поездов таким образом, чтобы это не приводило к блокировке единственной дороги.

Как написал депутат, им была написана жалоба в краевую транспортную прокуратуру, но реакции пока нет.

"У людей возникает вопрос: почему кому-то дано право перекрывать краевые дороги как им вздумается? Данный участок уже давно пора обеспечить автоматическим шлагбаумом и автомобильную развязку. Здесь ежегодно происходят ДТП даже со смертельными случаями", - отметил в сообщении DEITA.RU Андрей Каверзин.

Дмитрий Шевченко



